林志玲自從嫁給放浪兄弟Akira，跟著老公在日本過婚後生活，今年除夕宣布自己升格為人母，傳遞得子的喜悅，但是卻有大陸廠商盜用她的照片使用在成人用品廣告上，讓林志玲跨海提告，4月判決結果出爐，廠商須向林志玲道歉與賠償。

林志玲近年待在日本專心育兒，豈料有大陸廠商盜用她的肖像、姓名與簽名，用以販售成人用品。林志玲跨海提告，今年4月潮州市人民法院公開案件審理結果，認定林志玲的肖像以及姓名權確實受到侵犯，該廠商必須於在網站首頁向林志玲連續3個月發布道歉聲明，並賠償9萬元人民幣（約新台幣40萬元）罰金。

林志玲發現照片被不肖廠商盜用，憤而提告。(圖/林志玲 臉書)

除了林志玲外，還有許多藝人有被盜用照片，並且成功討回公道的案例。柯佳嬿因演出《想見你》中的女主角「黃雨萱」大受歡迎，但有購物網站直接使用她的照片，販售她在劇中穿戴的同款飾品，柯佳嬿認為肖像權受侵害，提告求償150萬元，台北地院判決購物網站應賠償50萬元。

以及知名女星林依晨替連鎖茶飲「日出茶太」代言，但僅限於台澎金馬地區，對方卻擅自在新加坡、美國、大陸等地使用廣告，公司認定違約並損害肖像權，憤而提告，2016年台北地院認定廠商違約，判賠1,000萬元。