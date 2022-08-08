台海情勢升溫，國史館昨卻在臉書貼文，引述學者說法，指「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發嘩然。對此，立法院長游錫堃今（8日）在立法院受訪強調，那是代表學者的個人意見，非國史館的意見，台灣可貴的地方就是民主多元、相激相盪。

國史館7月14日邀台灣憲法學會前理事長許慶雄以「民主國家與憲法」為題進行演講，國史館昨在臉書簡介時提到，為什麼中華民國憲法體制在台灣實施，使台灣無法成為有憲法的民主國家，甚至對台灣形成重大危害？「中華民國」是什麼，聯合國與國際社會都認定「中華民國」已由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道？

游錫堃表示，有在新聞媒體報導中看到相關新聞，但國史館長已經說明，那是學者的說法，那是代表學者的個人意見，非國史館的意見，自己尊重國史館的說明。

「這樣說說不通！」游錫堃強調，我們是民主多元的國家，國史館必須要接受包含研討會、個會議、論壇等不同看法，台灣可貴的地方就是民主多元、相激相盪，慢慢就會有更好的意見出來。