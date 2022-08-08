嘉義縣布袋分局吳姓女警員，被網路爆料指控偷竊便當店醬包，受理報案的朴子分局說，便當店無意願提告，但全案仍會報請檢察官處理，布袋分局則澄清僅是消費糾紛，會協助吳員與店家和解。而便當店今日低調表示，一切交由警方處理，不作任何回應。

回顧此起案情，一名員警6日在臉書粉專《靠北police》踢爆，稱嘉義縣警局布袋分局偵查隊吳姓女警員到朴子分局的轄區買便當，與便當店員吵架後，涉嫌趁店員不注意時伸手偷東西，讓店家氣得報案；貼文更控訴，朴子分局同仁通知女警到案說明，卻被置之不理，甚至女警還請當地民代出面關心案情。

一名網友發現在外面買便當沒吃完，放不到1小時就飄出酸味，但家裡煮的菜不會。(示意圖 達志提供)

貼文曝光後，火速引起輿論熱議，不少網友在留言區喊罵。據了解，此案為吳員於休假期間與母親前往朴子一間韓式便當店，吳員買了5個便當卻拿了8包醬汁，女警母親因停車問題與店家鬧得不愉快，店家事後調閱監視器才發覺吳員多拿醬包，氣得向轄區朴子分局報案處置。

受理辦案的朴子分局與女警所屬的布袋分局均出面說明，朴子分局表示，店家不打算提告，但為求謹慎，全案仍會請示檢察官依法辦理；布袋分局則緩頰，吳員誤認為店家提供的醬包為隨餐附贈，才隨手多拿幾包，是雙方消費模式認知差異造成誤解，此案為吳員個人消費糾紛，分局也會協助雙方和解。

據《三立新聞網》報導，便當店今日低調發聲，稱一切交由警方處置，針對案情並未多做解釋。