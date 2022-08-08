自行車零件廠日馳（1526），第二季與上半年獲利均創同期新高，8日早盤價量齊揚、開盤即衝上漲停48.05元，大漲4.35元，成交量破3,800張。日馳目前雖已打開漲停，但漲幅仍維持近9％。

此外，自行車組車大廠愛地雅（8933），8日早盤氣勢如虹、大漲逾8％，一度衝到12.20元的波段高點，成交量已破2,000張，目前漲幅維持在7％。

日馳第二季EPS為1.96元，年增率達57％，獲利創下單季新高；上半年合併營收11.23億元，年增35.8％，EPS為3.49元，創下同期新高。