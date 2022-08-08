美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台並與蔡英文總統會面，引發大陸當局激烈抗議，不僅在台海周邊進行實彈軍演，同時對台灣農漁產品進行制裁，雙方衝突一觸即發，外界擔憂大陸的行動會引發台灣跨國企業出走潮，有專家分析，除非劇烈的衝突或封鎖出現，很難在台灣看到大規模撤離，但企業可能選擇逐步降低台灣業務的比重，慢慢撤出台灣，避免類似俄烏戰爭的狀況再度發生。

美國政治新聞網站Politico於4日就台海局勢升溫引發的全球衝擊進行分析，報導引述地緣政治風險專家的說法指出，若台海軍演常態化，將引發企業出走潮，而目前已經有企業考慮撤出台灣，最主要的原因是擔憂類似俄烏戰爭的事件再度發生。

企業國際安全服務公司Global Guardian執行長Dale Buckner表示，「除非出現某種程度的衝突或封鎖，我不認為你會看到跨國企業短時間內的逃難式撤離，而是隨著時間慢慢降低在台灣的比重，有些人在南韓、日本或菲律賓建立新工廠，甚至轉移至歐洲或美國。」

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則說，「對台灣保持強硬的態度並抑制企業在台灣的投資興趣，符合大陸的利益，此舉會降低台灣做為全球投資地點的吸引力，並提高企業將大陸做為經濟夥伴的動力，兩者間有可能互相抵銷。」

報導提到，台海局勢升溫之際，美國在台企業正在採取積極措施，開始將包含生產設施在內的基礎設施移往更安全的地方，保護自己避免受到地緣政治風險所帶來的傷害。