柯有倫赤裸著下半身躲到後院。（東森超視提供）

沈玉琳想訓練女兒的幽默感。（東森超視提供）

潮流小馬（左起）、卡古、柯有倫、沈玉琳、于美人、阿樂、丟丟妹、林舒語。（東森超視提供）

東森超視《我就問 你正常嗎？》跳脫傳統談話的節目，找來「知性作家」于美人搭檔「荒謬大師」沈玉琳聯手主持，日前節目找來藝人柯有倫、林舒語、阿樂、卡古及KOL丟丟妹（李明珊）、潮流小馬聊「微妙的尬感之發生這種事能不尷尬嗎？」在討論「和另一半親密時，被誰撞見最尷尬？」時，柯有倫自爆有次和老婆在客廳激戰時，岳母突返家開門，嚇得他顧不得赤裸的下半身，只能狂奔躲起來。

柯有倫說有次在家做功課時，差點被岳母撞見的驚險時刻！他說當時跟太太剛新婚，只要排卵期一到，他們就會越積極地做人。有次岳母不在家，不想錯過這個好機會的兩人立馬性致高漲，太太說要去樓上，慾望上頭的柯有倫秒回絕，直說：「不要，在客廳比較興奮！」就在2人慾火焚身、太太坐在他身上準備大戰時，他就聽到前院大門傳來開鎖的聲音，2人立刻分開並停下所有動作，柯有倫則是慌張的只抓了衣服就往後院跑。結果岳母一進門不只直接往可以看到後院的廚房走，還跟他搭話，把下身空無一物的他嚇個半死，「我只好拿著澆水壺擋住重要部位，假裝自己在澆花，幸好最後她沒有走過來。」眾人聽完直呼：「太刺激了吧！」

沈玉琳也然感慨的說，最近意識到小孩的教育真的很重要，因為以前他們都會揶揄詹惟中，所以對女兒說詹惟中是「詹老鼠」不是詹老師，之後每次女兒一提到這關鍵字，他們就會很捧場的用拍手叫好的方式來激勵她，訓練她小小年紀就開始做「笑」果的本事。孰料，有次詹惟中和一些好友來訪，她女兒見狀不是先叫人，而是作勢聞起味道，接著冷不防地問說：「爸爸，我們家怎麼會有老鼠的味道？該不會是詹老鼠來了吧？」頓時間他微尷尬，其他人則是哄堂大笑起來。後來詹惟中就對他說：「玉琳啊！哥要跟你講一個觀念，我也養育過小孩，有時候不正確的稱謂不要一直加強記憶，請她以後叫我『國師』。」直指沈玉琳別再這樣教育小孩的方式，讓在場所有人聽得哈哈大笑。《我就問 你正常嗎？》每周一至周五晚間9點在東森超視33頻道播出。