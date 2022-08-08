半島的中秋佳話始於1986年，推出開創新風的迷你奶黃月餅，牛油酥皮配奶黃餡，香濃甜滑口味一新，三十多年來穩佔城中最受歡迎應節食品之列。今年半島推出三款新作，包括一款半島精選名茶奶黃月餅及由米其林星級餐飲顧問鄧志強師傅構思的兩款嶄新口味。

鄧志強師傅從廣東飲食文化取材，蛋黃芝麻豆蓉月餅鹹甜濃香微妙可口，鹹檸檬白蓮蓉月餅加一抹鹹鮮果香，兩者用料上乘，為傳統注入新意。

除各式經典禮盒外，今年備受矚目的新品是由米其林星級名廚、半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅構思的星廚系列，其中包括蛋黃芝麻豆蓉和鹹檸檬白蓮蓉兩款迷你月餅; 星廚月餅禮盒華美精緻，香檳色禮盒上的半島經典蓮花圖案裝飾優雅大方，星廚圓月禮盒盛載以上兩款月餅各四個，另配有一罐陳年普洱茶葉，而星廚賞月禮盒內，更加配一對限量版陶瓷茶杯和一個茶壺，與親友用以沏茶賞月，別有一番雅興。半島精品店還推出精選中秋禮物籃，售價由3,488新台幣起，每款均滿載半島月餅及精選食品。

（圖∕業者提供）

為確保顧客能選購優質正品半島月餅，包裝上已引入識別編碼多年，現還提供網上認證版，令顧客倍感安心便捷，而在運送及儲藏方面更一向選用衡溫裝置，確保月餅的最佳品質。