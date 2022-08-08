根據近1周股票基金資金流向，富達國際表示，整體股票基金轉為賣超，單周賣超26.5億美元，美股、歐股等基金單周都出現賣超；然而，新興股、亞太股及拉丁美洲股基金單周都呈現買超金額。至於債券基金則連2買。

富達國際指出，在單一國家股票資金流向部分，美國轉為賣超，單周賣超10.8億美元；歐洲連25周賣超，單周賣超29.6億美元；中國連9周買超，單周買超16.4億美元。

產業類股資金流向，富達國際說，消費類股、金融類股以及科技股基金都轉為買超，單周買超分別是11.6億美元、10.3億美元以及1.6億美元。

至於債券資金流向，富達國際指出，債券基金已連2周買超，單周買超117.4億美元；非投資等級債連2周買超，單周買超42.7億美元，其中美國非投資等級債連2周買超，單周買超41.9億美元，歐洲非投資等級債則轉為賣超，單周賣超1.7億美元，亞洲非投資等級債連5周賣超，單周賣超5861萬美元。

除了非投資等級債買超之外，新興市場債券基金也轉為買超，單周買超5.9億美元，但新興市場當地貨幣計價債仍是賣超，目前已連17周賣超，單周賣超4.0億美元。