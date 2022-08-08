今天是父親節，有不少新住民男性，選擇在新北市落地生根，從菲律賓來台10餘年的尼可，是頂埔國小華語班學員，他除常和從沒去過菲律賓的孩子分享母國生活點滴與傳統文化外，也勤學華語，就是希望能更懂孩子，全力扮演好父親責任。

新北市教育局表示，新北市有來自世界各地的新住民11萬多名，男性約1萬3000名，有不少是新北市新住民語文教學支援人員、華語班學員和學校外師。

來自菲律賓的尼可來台十多年，因喜歡新北生活機能，3年前全家移居新北，因兒女在台長大，從未體驗過菲律賓文化，尼可常和他們分享母國的生活點滴、傳統菲律賓菜餚，讓他們更瞭解菲律賓的飲食文化與生活習俗。

為了能孩子溝通，尼可也參加頂埔國小華語班，他現在除了能夠透過聯絡簿和學校老師溝通無礙，也希望自己能更懂孩子。

而在青潭國小馬來西亞語教支老師吳振南，身兼廣播主持人，在節目分享馬來語教學，曾在錄製馬來語教學廣播節目時，找女兒擔綱助理主持，父女互動相當有趣。

吳振南說，台灣父親節是8月8日，馬來西亞的父親節是6月的第3個星期日，每年能過兩次父親節真是雙倍開心，只要看到太太跟孩子一起吃飯時的幸福笑容，就是最好的父親節禮物。

而在及人高中任教英語的英籍老師Christopher Smith說，他堅信在餐桌能傳遞文化的價值，他每日早起為兒女準備道地的英式早餐，每當孩子把早餐吃光光，內心便充滿了動力與感動。

Christopher Smith說，他在校積極參與國外校際合作線上教學，讓新北學生與國外師生交流，希望學生能學到跨語言、跨文化的寶貴經驗。

教育局長張明文表示，為讓新住民更快適應在地生活，新北市設置7座新住民學習中心，規畫七大類、百門培力課程，並建置「新北市國際教育資訊網-新住民好學平台」，提供資訊查詢及線上學習資源，同時在國際多元服務櫃檯提供六語服務，上班時間可撥通或親洽，就能享有一站式的生活及就業諮詢服務，並祝福新住民爸爸們父親節快樂。