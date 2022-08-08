43歲陳喬恩今年3月31日閃電宣布嫁給小9歲的馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan），小倆口現正享受新婚生活，不過外界都很關心陳喬恩的肚皮，陸網甚至傳出她已經祕密產子，讓陳喬恩相當無奈，她不禁感嘆：「有時候，這些網路上的言論也是讓人傻眼，這些人類對一個女人的惡意為啥要那麼大」。

陳喬恩今（8日）早在微博感嘆，自從她結婚後，外界就很關心她的「做人」進度，有時候不小心吃胖了或是吃太飽摸肚子，就會「被懷孕」，經紀團隊就要開始澄清，導致外界對自己有誤解，「然後就會有一些言論開始說，看～她又來了，每次都這樣故意放新聞，然後自己又要出來澄清，真的很煩，她懷不懷孕關我們什麼事啊，或者是斷定我已經生完了，只是不承認，然後就開始說這是好事情啊幹嘛不敢承認，她以為自己是誰啊」，甚至有人傳她流產。

陳喬恩無奈說：「有時候，這些網路上的言論也是讓人傻眼，這些人類對一個女人的惡意為啥要那麼大」，陳喬恩認為，懷孕不是首要，快不快樂才是最重要的，而陳喬恩抒發完心裡話之後，她還不忘向自己喊話：「我要保持我天生健忘的優點啊，很多事情和言論是我的職業帶來的一部分，我也無法控制」。

其實，陳喬恩日前在IG轉發影片，慶祝和老公認識3週年，她影片寫著：「從兩人世界到三口之家」，還因此被瘋傳懷孕，陳喬恩事後澄清是誤會一場，並強調順其自然，看來夫妻還不急著做人，要先好好享受二人世界。