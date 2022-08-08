「整個高雄都是文博會！」萬眾期盼的「文博遶境」首發團，6條路線已於7日順利完成，吸引許多民眾踏進高雄城市各個角落，體驗高雄的港都歷史。除了走訪哈瑪星街區、至武德殿由宮本武藏第11代傳人傳授劍道心法外、扳動高雄的百年金鑰的北號誌樓、踏查濱海線、穿梭於高雄兩大古城，每項行程都讓不少民眾驚呼連連。

高雄市文化局長王文翠表示，「濱海線」首發團即帶領民眾走訪港都濱海線美景。造訪梓官赤崁聚落超過300年歷史當地的神祉。蚵寮漁港觀看漁船進港，漁獲不落地的分流裝籃的流程，在拍賣人與承銷人快速交談下，讓參與的民眾目不轉睛直喊很好舒壓。

「北號誌樓一日號誌員號召令」首發團，從舊打狗驛故事館出發，介紹高雄築港設驛的歷史，及解密火車車身密碼隱藏的鐵道工作流程。參與「COSPLAY體驗走訪鳳山新城」首發團的民眾表示，參觀曹公廟瞭解清代水利專家曹謹開鑿水圳的歷程、到鳳儀書院COSPLAY五品官員，想起年輕時讀過的歷史課，難怪人家說讀萬卷書不如行萬里路啊。

高雄市長陳其邁於4日以地主身分歡迎大家來訪高雄，看見來自不同地方，來自土地、人民，台灣蓬勃的文創能量，並推薦大家參與高雄因應文博所推出的「文博遶境」活動，此結合山海港等各式歷史文化特色的30條路線，充滿專屬高雄的特色，相信會愛上高雄，不虛此行、滿載而歸。

高雄市副市長史哲表示，這次台灣文博會，我們以「文博遶境」回應90多年前的港勢博覽會，將高雄的歷史、文化、常民生活成為遶境的主題，分享我們對於這座城市的熱愛與信仰。

「文博遶境」遊程尚有許多遊程深入各秘境，包括搭配即將展開的眷村設計生活節推出陸海空三軍遊程深入各軍區場館參觀並搭配眷味體驗；此外本次頗受好評的左營舊城跟鳳山新城體驗遊程均尚有名額；也有高雄限定版的正港工業重裝行程，體驗遠洋漁業零下負25-60度冷凍庫，搭遊艇巡禮高雄港。

這個盛夏，認識台灣的文化創意能量，瞭解高雄的歷史脈絡、城市發展、文創藝術，透過文博遶境30條精彩遊程，帶給每位朋友上百景點的萬千體驗，部分場次尚有名額，詳情請上台灣設計設計台灣官網串連高雄幣平台。