元大銀行自2019年3月推出「跨行無卡提款」服務，觀察到客戶對「無卡提款」服務需求日漸增加，為擴大行動銀行應用功能服務，與「中國信託銀行」合作，攜手推出24小時「QR Code跨行無卡提款」服務。

元大銀行預見在不久的將來，現金使用即將降載，營運除了「數位化」、「無紙化」，也將朝著低碳「無卡化」目標邁進。

元大銀行提供多元管道開通「無卡提款」服務，攜帶晶片金融卡到元大銀行24小時服務自動櫃員機，設定無卡提款密碼，即可完成開通程序；也可於銀行營業時間臨櫃辦理，只需攜帶個人雙證件及晶片金融卡，專人服務一次辦到好、教到會；如客戶自備讀卡機，也可選擇透過「元大網路銀行」申請開通，元大銀行提供多元開通管道全面滿足客戶的需求。

客戶毋需攜帶金融卡，於提款前登入元大行動銀行APP，預約「無卡提款」，即可於全台近7000臺、24小時服務「中國信託銀行」自動櫃員機，選用「他行無卡提款」，僅需以元大行動銀行APP掃描櫃員機晝面產生之QR Code，再輸入無卡提款密碼後，即可完成提款交易，相較現行「無卡提款」服務，無須再手動輸入銀行代號、提款序號、提款金額等資訊，整體流程方便又快速。

經實際測試「QR Code跨行無卡提款」服務，自登入元大行動銀行預約交易起，到「中國信託銀行」自動櫃員機完成取款作業，整體操作平均約2分鐘即可完成，透過登入元大行動銀行APP、輸入OTP簡訊動態密碼及ATM無卡提款密碼三道關卡驗證。

元大銀行拓展新興科技應用發展、拓展金融場景及數位生態圈經營等領域，而超商(7-ELEVEN、全家…等)、零售業者(全聯、康是美、美廉社…等)已在臺灣佈建綿密的通路服務，24小時營業的優勢，元大銀行運用創新金融服務，異業合作共同推動零接觸新經濟模式，從此出門不用害怕忘記帶錢包、提款卡，也不需要隨身帶著滿滿的現金。