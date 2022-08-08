今天是父親節，高雄市議會國民黨團質詢時，送給市長陳其邁一份禮物，狠酸只會當「泡泡市長」自吹自擂、大內宣。（柯宗緯攝）

今天是父親節，高雄市議會國民黨團質詢時，送給市長陳其邁一份禮物，狠酸只會當「泡泡市長」自吹自擂、大內宣。（柯宗緯攝）

今天是父親節，高雄市議會國民黨團質詢時，送給市長陳其邁一份禮物，狠酸只會當「泡泡市長」自吹自擂、大內宣。（柯宗緯攝）

高市議會民進黨團總召鄭光峰反酸，國民黨只會杯葛，卻不認真做功課。（柯宗緯攝）

今天是父親節，高雄市議會國民黨團質詢時，送給市長陳其邁一份禮物，狠酸只會當「泡泡市長」自吹自擂、大內宣。綠營反酸，藍營全黨為救市長參選人柯志恩1人。陳其邁在答詢時，一度哽咽說，「我會用我的生命，全力捍衛高雄，讓高雄更好」。

高市議會國民黨黨團總召童燕珍直批，陳其邁過去提出的許多政見「吹的比做得多」，緊緊緊的不是市政，而是對市政的大內宣，但像台積電迄今尚未正式動土、連續10年死亡車禍六都第1、道路品質猶如「天坑之城」、缺電危機等，呼籲陳其邁正視。

國民黨高市議員陳麗娜、陳若翠提到，市府須正視台積電高雄廠預定地的中油煉油廠是否有二次汙染疑慮。同黨議員黃紹庭則狠酸，市府別用台積電要來，企圖「一白遮三醜」，工安、治安、交安問題，卻讓市民深感不安。

國民黨高市議員邱于軒痛批，高雄為六都負債王、空汙王、兒虐王，最後拿印有「54088（我是你爸爸）」數字及陳其邁照片的看板，打算送給陳其邁當父親節禮物，黨團則狂射泡泡槍，酸他只會自吹自擂，最後看板被民進黨高市議員邱俊憲即刻攔下。

高市議會民進黨團總召鄭光峰反酸，國民黨只會杯葛，卻不認真做功課，要國民黨應擔心是否會被泡沫化。同黨議員黃文益怒嗆，國民黨顛倒是非、抹黑攻擊已成日常表現，凸顯出全黨要搶救柯志恩選情。

對此，陳其邁表示，「在議會備詢是我們的責任」，會全力拚市政，改善市民生活，這是大家樂見的事。他答詢時，有感而發提到城中城事件及日前山區下大雨等狀況， 形容2年拚4年面對很多嚴峻的考驗，但關關難過關關過，對他而言市民都是家人，最後哽咽說「我會用我的生命，全力捍衛高雄，讓高雄更好」。