桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人林智堅8日前往園鴻福寺中元普渡法會參拜，談及國民黨再度召開記者會控訴新竹市府5人幫拿標案，更指出將軍村讓零經驗廠商得標，林智堅駁斥這說法是用政治霸凌專業，呼籲國民黨停止造謠抹黑。

國民黨上午舉行記者會，控訴新竹市府工程亂象，直指林智堅的親信為5人幫護航圓謊。對此林智堅直呼「這是惡意抹黑，用政治霸凌專業！」，如果有任何證據歡迎透過司法程序提告，否則不應該用造謠、抹黑的方式去質疑建築師等專業人士。

林智堅說，張善政過去也曾提到台灣政府的採購程序應要做一些修正，不應該以防弊或省錢為前提，阻礙建築師或是專業者的參與投入，不過很可惜從這幾天的記者會可以看出，張善政躲在背後由這些議員、議員參選人透過記者會方式做不實指控。

「連指控語言都相當中國化，頻頻說道4人幫、5人幫！」林智堅痛批，這是完全已淪為政治霸凌專業，相當不樂見，新竹過去這8年來透過尊重專業者，將設計導入公共建設以翻轉新竹，這是新竹市民有感的建設，不僅如此，這幾年新竹市公共建設得到國內外許多大獎，呼籲張善政及對手陣營不要再抹黑造謠。

今天有人點名新竹市文化局長張馨之，過去她的公司拿到標案，後又到新竹市府任職。林智堅說，文化局長過去是來自民間，她在進到市府前已將公司結束營業，這爭議過去也曾被國民黨議員提出，這是舊案再度炒作，文化局長也是民間專業、年輕受到肯定的文化工作者，國民黨這是用政治霸凌專業者。

至於網路有民調顯示林智堅挺過論文、球場門風，好感度反超國民黨桃園市長參選人張善政。林智堅回應，路遙知馬力，這段期間都勤跑基層、按部就班、步步為營，不斷提出政見及牛肉，對比下對手則是不斷抹黑，這驗證桃園鄉親期待正面的選舉，而張善政過去有許多言論都背離主流民意，呼籲張善政應該要找適當的機會跟社會大家說明清楚，不要躲在其他人背後。