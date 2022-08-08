坐擁73萬粉絲的YouTuber「Kelly Yang」因其清新外貌及高學歷光環，被受封「0負評美女」，此前在影片中被眼尖的粉絲發現小腹微微隆起，直至近期影片中她終於證實自己懷孕消息，網友紛紛獻上一連串的恭喜。

Kelly Yang自清大畢業後赴美繼續攻讀，與老公也是在美國的海外同學會上相識，於2019年結婚後夫妻2人也在當地繼續工作，她的影片主要記錄分享日常生活，以積極的生活態度吸引大批死忠粉絲，近日眼尖的網友發現她的小腹微微隆起，身形出現變化，她也在最新的影片中證實、分享懷孕的喜訊，她透露孕期在6個月左右，笑稱不要對孕婦太嚴格。

此外，日前她又在IG分享這份喜悅並大方曬孕照，她表示，「真的很感謝大家的留言」，14萬網友紛紛按讚並獻上祝福，「最初看Kelly還是學生，沒想到變成漂亮孕媽」、「恭喜Kelly，好感動！」、「寶寶一定超可愛」。