大陸41歲男歌手「小魂」出道時因擁有嘹亮又辨識度的嗓音，加上經常演唱古風特色的歌曲而打開知名度，過去還曾為霹靂布袋戲《霹靂驚濤》及動畫《全職高手》演唱過主題曲，受到許多歌迷的喜愛。而一向給人憨厚、斯文形象的他，近日卻遭女子指控他私下隱瞞真實年齡讓不少女子上當，即使有女友仍劈腿多名女性，讓網友相當驚訝。

近日網路上出現一名帳號為「senko醬」的網友，發文指控小魂私下不僅隱瞞自己的真實年齡，還隱瞞自己有女友的事實，在外面到處撩妹、劈腿，若是得不到手，他就會詆毀對方是「做雞」。而貼文中還指出，除了爆料者本人外，另外還有4名受害者，讓爆料者氣得表示「一次又一次的原諒，這次對19（歲）的女孩子下手，無法再忍」同時公開小魂與多名女性的親密貼臉照，以及雙方的對話截圖。內容中，男方還大言不慚的表示「我從來沒有說我自己沒錯吧，我對你我是錯了，我對她怎了我還要道歉？」引發網友熱烈討論。

事後，小魂也立即發文公開道歉，坦承他與「senko醬」交往2年，原本打算結婚，但最終仍因多次爭吵分手，接著表示他願意承擔自己的問題，希望大家不要打擾女方，更強調「『小魂』這個人宣布退出演藝圈，其他平台帳號也會陸續關閉」，而原本已經進行中的工作會依照合約執行，未來他將不會再接新的合作，疑似退出演藝圈。

小魂遭女子在網路上爆料私下劈腿多女。（圖／微博）