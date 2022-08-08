社會局副局長陳坤皇與台灣體育運動大學研發長蕭柏勳，雙方簽署合作備忘錄。（台中市政府提供）

台中市政府社會局今年首辦「翻飛兒少營隊」，與台灣體育運動大學合辦兒童排球營，第2梯次8日於梧棲中正國小掀開序幕，社會局副局長陳坤皇與台體大研發長蕭柏勳簽署合作備忘錄；國家級總教練陳裕安率台體大女子排球隊，帶領偏鄉孩子從遊戲中學習排球、培養興趣，增加孩子的自信心與團隊合作精神。

社會局表示，為擴大基層運動人口，台體大成立排球山海號列車，進入台中各地區，讓弱勢的孩子接觸多元的運動，提供學校以外的運動機會。第1梯次兒童排球營，日前已在東勢國小開跑，許多參加營隊的孩子第一次接觸排球，社會局長彭懷真日前也特別到場勉勵小朋友，送孩子簽名排球。

為翻轉弱勢家庭未來，帶領兒少夢想起飛，社會局今年與台灣體育運動大學、中山醫學大學、中興大學和弘光科技大學4所大學簽署合作備忘錄，接受台中市政府公益彩券盈餘分配基金補助，共同推出「翻飛兒少營隊計畫」；希望以教育投資的方式，累積人力資本、提升社會參與，進而脫貧自立。

社會局指出，中興大學兒童財商營已於上個月圓滿結束，參與學童都紛紛表示，最喜歡理財和購物清單課，希望下次還可以來！也有學童說，回家後會很懷念這段美好的時光，這應該是暑假做過最棒的事！學童不但認識各國貨幣，也在闖關遊戲中建立正確的金錢價值觀。

社會局強調，弘光科大將於8月23日將在梧棲善水國中小舉辦食農營，帶領善水國中小5-9年級學生動手做料理、種植多肉植物；透過各種體驗學習食農知識，歡迎有興趣的民眾洽詢弘光科技大學學生事務處課外活動指導組04-26318652分機1504陳小姐。