國內外利多加持，太陽能電池、模組相關個股今早股價秋高氣爽！元晶(6443)、達能(3686)、太極(4934)、安集(6477)等股價均漲逾半根停板。

元晶7月營收為7.57億元，月增16%，年增66%；累計前7月營收為46.5億元，年增56.8%；累計上半年獲利為4327億元，EPS為0.1元。元晶拿下美國電動車大廠特斯拉屋頂型太陽能電池片新專案大單，目前已開始出貨大尺寸M6電池片，相關產品毛利高，並逐步放量中，伴隨來自台灣內需市場訂單動能同步強勁。元晶購全新機台，新增兩條產線M6、M10規格模組，M6產線已順利運轉，至於M10產線預計將於今年9月或10月通過認證，並且開始量產，屆時模組月產能將提升至年底約100MW。

太極7月營收為2.01億元，年增113%，累計前7月營收為10.94億元，年增7%；上半年合計虧損8791萬元，EPS為-0.39元。

業者認為，美再生能源獎勵恢復，再加上台灣政策支持與下半年為太陽能裝置量旺季等利多因素影響，太陽能模組廠多表示產線滿載，太陽能系統廠也指出，下半年多個案場動工與併網，將有效挹注營收獲利。

美國政府預計撥款3690億美元給「降低通膨法案」中的能源安全與潔淨能源計畫。此法案重啟再生能源專案的稅費抵免，將加速太陽能裝置步伐，美國太陽能供應鏈預期將帶動美國太陽能產業及市場擴張。