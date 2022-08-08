近期屢傳台灣人到柬埔寨打工遭詐騙囚禁的消息，律師呂秋遠表示，有不少在柬埔寨受害的台灣人私訊向他求救，其中一名台灣女生傳訊說，自己和男友一到柬埔寨，護照就被沒收，若不服從就會慘遭毒打、性侵，期間看過其他受害者想逃跑對外求救，結果慘被活摘器官，唯一的救援方式就是帶2萬美金的贖金，相當於台幣60萬，飛往當地救人，他感嘆「沒想到像電影一樣的情節，會活生生的發生在現實世界裡」。

呂秋遠昨（7）日於個人臉書粉專指出，上周三（3日）一名遭柬埔寨詐騙的台灣女生私訊表示，她和男友看到網路廣告及求職網站不斷鼓吹，稱到柬埔寨一個月有8萬以上的收入，供食宿、機票等，讓他們毅然決然辭掉在台灣原本的工作，她抱著有男友陪伴、當地有警察、法律，加上是在台灣應徵，應該不會有事，且只要工作3年，就可以賺一桶創業金回台的心情，決定飛柬埔寨闖一闖。

呂秋遠表示，「事情不是一般人想得這麼簡單」，這名台灣女生和男友一下飛機，護照就被強行收走，後續遭詐騙集團轉賣給三家網投公司，台灣女生在訊息中透露，自己若不服從，就會被關進昏暗的房間裡毒打，甚至被他人性侵，期間看到其他人受害者對外求援，結果被詐騙集團發現，竟被強摘器官，「這是我們在柬埔寨的真實經歷」。

呂秋遠說，求職網站上刊登的客服、網路行銷等海外工作，月薪大約都在10萬上下，強調提供食宿、機票，三個月可以回來一次，經過簡單的面試後，通常一定錄取，但一到柬埔寨機場就會被沒收手機、護照，接著被安排到金邊、西港等地的機房做詐騙工作，若不願意就會被毒打、關進小房間，業績不好的下場也是一樣，更不用談有什麼薪水，如果要購買生活日用品，得向公司借錢，欠得愈多就愈沒有利用價值，最終被活體販賣器官，他嘆「一個活生生的人就這麼利用殆盡。」

呂秋遠表示，台灣跟柬埔寨關係非常惡劣，沒有設立任何辦事處，目前唯一解方就是請台灣家人支付一個人2萬美金的贖金，折合台幣約60萬元，且最好是透過台灣駐越南辦事處的人員幫忙找信得過的華裔警察幫忙，否則匯款也會石沉大海。

最後呂秋遠感嘆，這些像電影一樣的情節，活生生的發生在現實世界裡，希望不要再有人去柬埔寨、緬甸「淘金」，因為去到那裡，就是奴隸，沒有尊嚴、人權，只能等贖金到，或是突然消失在這個世界。

柬埔寨詐騙手法翻新!男想從泰國轉柬國打工 被警勸阻│中視新聞 20220806

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