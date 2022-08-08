網紅潔哥(李秉潔)外型亮麗、作風直率敢言，被封為「鄉民女神」，她在2019年與交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年愚人節宣布懷孕，自嘲夫妻倆「一發就中」，所以女兒的小名是「fafa」，當媽後她經常在社群分享生活點滴與育兒日常，這回卻是分享腫脹的自拍照，認了去做醫美。

如今多半在社群上分享女兒趣事的潔哥，昨天(8/7)難得將焦點放在自己的外貌上，PO出自己的自拍照，照片中的她，雙頰明顯腫脹許多，過去的瓜子臉幾乎變形，潔哥也坦言「最近大家在路上看到我可能有點疑惑，是不是平常濾鏡開太兇怎麼本人臉這麼（月半）」，原來是術後還沒消腫。

對於瓜子臉腫成大餅臉，潔哥坦言是去醫美處理了一下外貌，「我只是趁空檔把雙下巴處理一下，跑去打消脂針跟電波拉皮，臉很腫哈哈哈哈哈哈」，也不怕別人批評她去做醫美，更笑呼不是被老公岳妹家暴，請眾人放心。

潔哥坦承做醫美還沒消腫，被說撞臉「玖壹壹」洋蔥。(取材自中時資料照片、潔哥/李秉潔臉書)

潔哥也在留言處解釋，之所以會po這篇文，是因為前幾天去外面吃飯，一直聽到隔壁桌討論她是不是潔哥，還疑惑「應該不是吧臉沒這麼大」，最後是透過女兒fafa才確認是她本人無誤，所以她趕緊po文自清，笑稱「看完沒退讚都是真愛粉」，網友們也紛紛發表了對她腫臉自拍照的看法，「嘴裡藏多少東西」、「還以為你開變胖的濾鏡」、「這哪位啊」，還有人說她術後尚未消腫的模樣，激似本土天團「玖壹壹」的成員洋蔥。