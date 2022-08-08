臺北「大稻埕遊客中心」自110年年底開幕後，翻身成為網美打卡自拍聖地。今年暑假，再推出「體驗復古服裝上傳IG連續短片拿大獎」活動，邀請人氣爆表的原子少年成員林煥鈞上傳創意短片，短短不到十秒的影片，已有超過10多萬觀看次數，吸引不少粉絲熱烈討論。

(圖/業者提供)

即日起到八月底，只要是國高中生（含應屆畢業生），到「大稻埕遊客中心」體驗復古服飾換裝，在電影般的五大懷舊場景：菊元治裝所、永樂燈苑、春生喫茶店、稻江公學校、客安中藥行，配合活動主題：「穿越時光，把今昔對比」，用手機自拍IG連續短片功能上傳並hashtag大稻埕遊客中心，無論是獨行俠式的影片風格，還是打團戰的人潮攻勢，只要有想法與創意，成功吸引大家的目光，就有機會成為活動人氣王！上傳影片只要得到按讚（愛心）數最高的前三名，就可直接將Switch、AirPods、富士mini拍立得帶走！想要發光發亮的、想要用最新潮的手法把自己的青春留下來的、還是想要和親朋好友一起發揮創意的，快點前往「大稻埕遊客中心」吧！

(圖/業者提供)

另外，也歡迎大家在8月15至31日期間到「大稻埕遊客中心」，可以穿著自行準備的復古服飾，或者是在現場預約借用遊客中心內的復古服飾，選擇五大場景內喜愛的背景拍照，並hashtag大稻埕遊客中心上傳到任一社群平台，完成現場的指定任務，便可直接抽獎，有機會免費得到牛排套餐券、甜點兌換券、啤酒兌換券、皮革手工酒精噴瓶套及臺北市旅服中心準備的系列好禮，趕快趁暑假，找親朋好友來玩一波吧！

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