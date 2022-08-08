無懼共軍演習威嚇來台訪問的聖文森及格瑞那丁總理龔薩福今天表示，他很高興在這個充滿挑戰的時候，能夠來造訪台灣的政府以及人民。並重申，聖國不支持大國以任何方式去恫嚇去威脅小的國家，國際當中有任何歧見，也應該要用和平且文明的方式去解決。

龔薩福受我國邀請，7日至12日率團訪台。蔡英文總統今天上午在總統府府前廣場主持軍禮，歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福，蔡英文在致詞時表示，她今天以最隆重的軍禮代表台灣人民向龔薩福及訪團貴賓表達最熱烈的歡迎。

這是龔薩福第12次來台灣，同時也是以總理身分的第11次來訪，她說，此行也充分表現了聖文森及格瑞那丁與台灣友好的情誼，以及對兩國邦誼的重視，尤其前幾天，龔薩福也表達中國的軍演行動，不會阻止他拜訪朋友，「讓我們非常感動。」

蔡英文指出，我國與聖文森及格瑞那丁自1981年建交以來，儘管國際局勢不斷的變化，兩國始終相互扶持，持續在各領域創造豐碩的合作成果，她期待，龔薩福透過來訪，更了解台灣的最新狀況，雙方也能夠針對共同關切的議題，深入交換意見，進一步強化兩國的合作關係。

龔薩福回應，很高興能夠再次見到老朋友們，尤其是在這個充滿挑戰的時候，能夠來造訪台灣的政府以及人民。

他強調，41年以來所打造的友誼基礎，使我們的友誼更加的深化和更堅實。我們都是島國，也共同享有保障民主及人權的價值，在全球體系當中，我們深深相信，必須要確保獨立以及主權，並且不干涉他國內政，以及和平解決所有的國際爭端。

龔薩福表示，換句話說，這些的理想以及原則都深植在我們的DNA當中，我們所發出的聲音也跟著我們的回音一同迴盪、共鳴，就是因為我們有這些的原則以及理想，我們才存在著。

他稱讚中華民國台灣打造了對中華文明很好的銓釋與表達，在西半球，我們也一樣不支持大國以任何方式去恫嚇去威脅小的國家，國際當中有任何歧見，應該要用和平且文明的方式去解決。

他對於中華民國台灣辛苦建國並且打造出一個輝煌、繁榮、民主、尊重人權以及和平的國家，感到十分感佩。他也要特別感謝中華民國台灣所有人民以及政府，對他的國家在疫情期間以及在火山爆發期間所提供的幫助。

龔薩福強調，此次來訪，他要特別向台灣表達感謝，也希望我們能夠持續合作，更加深化雙邊的邦誼，共同打造和平安全以及繁榮，及更多的夥伴關係，「你稱我為老朋友，我非常的榮幸，聖文森國跟中華民國台灣也會持續的作為緊密的朋友和盟友」。