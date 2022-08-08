在台灣玩遊戲容易，但製作遊戲卻是很困難，不過近年漸漸有台灣的原創遊戲衝出國際，像在上周剛結束，由社團法人台灣遊戲產業振興會所主辦、Digi+數位經濟產業推動辦公室所指導的台灣原創遊戲界盛事第八屆「台灣原創遊戲大賞」中，公布了校園組、獨立開發者組及商業組的優勝團隊賽果，當中不僅是已經在行業裡工作的獨立開發者組及商業組，已經成功衝出海外，連校園組剛畢業的學生也懷抱著遠大的理想。

第八屆「台灣原創遊戲大賞」商業組的優勝獎得主，為唯晶科技股份有限公司所開發的《聖女之歌 ZERO2 :鱗痕誓約》。（唯晶科技股份有限公司提供）

此次商業組的優勝獎得主，唯晶科技股份有限公司所開發的《聖女之歌 ZERO2 :鱗痕誓約》，就是由已經在遊戲業界打滾了20年的開發者黃正宇與團隊打造，他笑說這次可以獲獎，不僅是回歸初心之作，更是能獲獎的奇蹟，「我們團隊本來想說做完2019年時的體驗版就會結束，但在推出時卻獲得玩家83%的極度好評，而今年適逢《聖女之歌》的20周年，就想以完成度更高的作品，來面對海內外的玩家。」，他直言因為遊戲已經在Steam全球性上架，因此也要面對不同地區玩家的需求，因著遊戲本著以讓玩家追劇的節奏來進入遊戲，但像英文系的玩家卻會希望故事節奏會快一點，同時也會有翻譯的問題，但日本的話就跟台灣玩家比較類近希望有有劇情式的細膩推進，因此就會打造成「又有故事性，同時也保留戰鬥快感」的遊戲。

《聖女之歌 ZERO2 :鱗痕誓約》為遊戲的第二代動作遊戲，也正好是遊戲的20周年紀念及回歸初心之作。（唯晶科技股份有限公司提供）

《聖女之歌 ZERO2 :鱗痕誓約》為一款能讓玩家能像追劇、看影集的節奏，同時也保留戰鬥快感的2D橫向卷軸移動劇情系冒險動作遊戲，上架以來深受國內外玩家好評。（唯晶科技股份有限公司提供）

而為了保留劇情的重點，因此也相當耗時耗力，畢竟遊戲不是像寫故事一樣，只要改文字那麼簡單，當中也用了很多特效，還要自己處理劇情、動畫、對白、演出等，他直言這真的是爆肝的工作，「每天回家就在準備明天的草稿，回到公司又開始工作，光睜開眼就在工作的時間，就持續了3-4年的時間，連老婆都差點拿出離婚協議書了！」，但黃正宇也覺得，這次能交出完成度超越預期的作品，實在是很難得，「遊戲能完成就已經可以放鞭炮了，但這次做得最過癮的是，能在只有5人的團隊人力最少、成本也是最低的狀況下進行，但相對也有更多時間與機會去修補，所以完成的內容也是歷年來最多、最完整的，確實是回歸到一開始做遊戲的感覺。」，他也希望未來能持續與忠實玩家保持聯繫，一直提升遊戲的完成度，「因為遊戲業界是殘酷的，所以為了能延長銷售的壽命，因此一直聽取玩家意見去優化也是重要的一環。」，未來更預計將在明年於PS4、PS5上上架，希望能讓更多玩家接觸到這份回歸初心之作。

第八屆「台灣原創遊戲大賞」獨立開發者組的優勝獎，是「極度邊緣股份有限公司」以歷時長達5年進行開發的《Thymesia : 記憶邊境》。（極度邊緣股份有限公司提供）

至於這次獲得獨立開發者組的優勝獎，是「極度邊緣股份有限公司」以歷時長達5年進行開發的《Thymesia : 記憶邊境》，自展出以來就備受關注，而遊戲更是台灣少有的類魂系、以高難度及流暢度完成的3D動作遊戲，更因為以7人的小團隊，打造出高完成度的作品，而獲得知名遊戲發行商、曾發行人氣遊戲的《Overcooked》的Team17青睞，預計8月中於Steam、PS5、Xbox及Switch全平台上架，這可是在台灣少見的例子，「獨立遊戲要在全平台上架，確實是一件很困難的事情，但幸好有發行商的幫助，我們現在也開始有閒餘討論新的遊戲計劃。」

《Thymesia : 記憶邊境》是以流暢且華麗動作技術的研究成果，可是台灣稀有的高完成度3D RPG作品。（極度邊緣股份有限公司提供）

《Thymesia : 記憶邊境》以歐洲十八世紀、黑死病毒作背景參考，因此也讓主角「掠鴉」去進行遊戲時，增加了「瘟疫武器」來強化故事的特色感。（極度邊緣股份有限公司提供）

而遊戲總監兼製作人李沐恩更表示，雖然遊戲已經開發了5年之久，但現在仍一直在加入更多特色元素，讓玩家能加深印象，「現在《Thymesia : 記憶邊境》雖然仍在打磨的階段，但知道終於要面對世界的玩家了，因此也希望讓大家知道台灣的遊戲能衝出海外，更希望未來有更多遊戲能到國際平台上，讓世界看到台灣的遊戲品牌。」，他也直言遊戲開賣前，其實一切都是未知數，都要等開賣後才知道成果，「但現在獲獎就已經是第一階段的成果，接下來就希望遊戲能大賣了！」

第八屆「台灣原創遊戲大賞」校園組優勝團隊，為中國科技大學數位多媒體設計系的《鳥之卜》。（《鳥之卜》團隊提供）

不過對於還沒正式踏入遊戲界的校園組優勝團隊，中國科技大學數位多媒體設計系的《鳥之卜》來說，因為團隊的強項就是美術設計，而遊戲程式的難關已經過去了，現在也到了把遊戲完成度再提升的階段，不過對於未來，團隊仍是保持保守狀態，希望有穩定的工作後，才繼續投身遊戲製作的行業，而遊戲本身就是參照原住民的文化與特色作為參考，玩家能以占卜師的重要角色來進行遊戲。

《鳥之卜》是一款主打強烈的美術風格，再以懸疑哄托、解迷去進行劇情為主的3D探索劇情遊戲。（《鳥之卜》團隊提供）

《鳥之卜》參考了原住民的文化、用色等元素，讓玩家透過遊戲，來進入故事的情節，從而反思及學習到互相尊重各個宗教、每個人的選擇。（《鳥之卜》團隊提供）

但製作人之一的吳郁晴也透露，「原本是希望以VR的遊戲來打造遊戲，來完整呈現主角占卜師的視覺，但畢竟VR需要更高的技術門檻，但光在開發遊戲時遇上最大的問題，就正是我們最不熟悉、最不擅長的遊戲程式問題，所以才決定先放棄VR的選擇。」，但他對於未來的展望，仍希望以VR為主，「這次比賽跟台灣遊戲產業振興會的確協助了我們在遊戲界的開始，但還是希望VR能再普及一點，也能在教育上使用的機會也多一點，像上歷史課時能透過VR，更實際地展現VR畫面給學生看，讓課程不再乏味，未來也希望自己能製作課程的遊戲，以及在師資上提供更多的幫助。」，這也看得出來現在製作遊戲的新生代對未來的抱負。

第八屆「台灣原創遊戲大賞」，終於在5日晚上於線上，由台灣遊戲產業振興會的兩位虛擬代言人Toxa和Gispi來共同主持公布賽果。（台灣遊戲產業振興會提供）

台灣遊戲產業振興會也表示，現時面對大型國際開發商以及全球遊戲開者的直接競爭，台灣原創遊戲想要在國際市場頭角崢嶸並非一件容易的事，因此協會也會從推動有利產業發展的政策來著手，而在目前協會有限的資源下，會從鼓勵更多的遊戲新血持續投入原創遊戲開發的方向來落實，「希望創作者們能抱持創新與熱情，因為創新是爭取利基市場的不二法門，而熱情則是支撐逐夢踏實的原動力。」，希望遊戲業界也能發展具備有吸引力的IP、有延展深度的故事，以及獨特創新的遊戲玩法，來獲得國際的青睞。