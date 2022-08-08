民進黨立院黨團副幹事長黃世杰則認為，無須特別拿故宮做討論，不只故宮需要做，全台灣甚至每個人都要推廣全民防衛。（葉書宏攝）

台海局勢緊張，讓故宮博物院收藏大批文物，一旦遇到戰爭該如何撤離受到關注，對此，立法院長游錫堃今（8日）表示，交由行政部門去研究，故宮文物非常珍貴一定要想辦法加強。民進黨立院黨團副幹事長黃世杰則認為，無須特別拿故宮做討論，不只故宮需要做，全台灣甚至每個人都要推廣全民防衛。

游錫堃在立院受訪表示，自己年紀比較大，以前教育要反攻大陸、兒時都有訓練到防空洞避難，印象中故宮以前關於防空避難都有整套計畫，至於後來因太平太久了、兩岸和平，這一方面準備如何還不太了解。

游錫堃說，從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後、台海局勢升溫、共軍發射飛彈，美日等國家都感受到緊張的氣氛，個人的立場台灣防空避難確實要加強，如何加強則交由行政部門去研究，且故宮文物非常珍貴，一定要想辦法加強。

黃世杰表示，若以歷史經驗來分析相信故宮很久經驗，歷經過第二次世界大戰、國共內戰、最後來到台灣，故宮長期有很多經驗，故宮需要有一套計畫，要加強全民防衛跟動員，面對戰爭做準備，但他強調，無須特別拿出故宮做討論，不只故宮需要做。

他說，為何要成立全民防衛動員署？為何要推廣全民防衛的觀念，全台灣甚至每個人都要推廣全民防衛，這是相同的脈絡，大家對於可能發生的事情要做好準備，也才能夠面對國家政策發展方向。