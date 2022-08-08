中國大陸日前再暫停我柑橘類、白帶魚及竹筴魚進口，加上更早被暫停輸入的鳳梨和石斑魚，上述農漁產外銷中國大陸市場均佔外銷比過半，其中白帶魚更高達100％。農委會主委陳吉仲今(8)日被問及是否建議漁民減產或轉作，他秒回「不會」，因為現在所有水產生產都正常。

根據農委會統計，2021年冰鮮白帶魚出口量3677公噸，而這3677公噸全銷往中國大陸，換言之大陸市場佔外銷量100％；冷凍竹莢魚去年出口量4046公噸，銷往中國大陸2919公噸，大陸市場佔外銷比72％，石斑魚約90％。而去年被禁止的鳳梨，中國大陸佔外銷比也高達95％。

然而有專家一再建議，農業政策應要鼓勵市場競爭，而非每次面對滯銷就用大筆補助來介入銷售，否則外銷補助其實就是將大量滯銷的農產強行外銷，現在應有減產或轉作的措施。

農委會今日舉辦「剝文旦吃石斑、中秋團圓愛台灣」記者會，陳吉仲接受媒體聯訪，問及面對中國大陸持續暫停我農漁產品輸入，是否有減產或轉作的因應作為，陳吉仲斬釘截鐵地回答「不會」。

他解釋，因為現在所有水產的生產都很正常，以今年6月被對岸暫停輸入的石斑魚為例，已透過金融貸款實施延養，讓石斑魚長更大一些後，透過加工、三清(去鱗、去鰓、去內臟)來符合內外銷市場的需求，目前的產銷調節都相當正常，不會因對岸打壓而退縮。