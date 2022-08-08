國民黨新竹市長參選人林耕仁8日持續深入基層衝刺。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁8日持續深入基層衝刺，林耕仁表示，這幾天各黨派參選人都在提政見，非常樂見參選人之間用理念說服選民、用政見相互比較，這不是在較勁，讓選民知道參選人能夠為這個城市做什麼，這才是新竹人期待看見的優質選舉。

林耕仁今天上午在市議員黃文政、議員參選人陳清智、關新里長黃雅卿、武功里長陳海鋒、建功里長邱漢奇、新莊里長盧秋永陪同下，到東區關新里周邊拜票。林耕仁表示，他會走遍新竹全區各里，會握到市民每雙手，用行動爭取在地認同。

林耕仁指出，昨天他已提出長者政策，包括敬老卡2.0，擴大在國道、台鐵、健保部分負擔支付等使用範圍，加上放寬老人年金資格、重陽禮金增加至3000元、設立長青學苑香山分部，讓新竹全區的長輩都能就近學習、多樣化的課程體驗。

他強調，高齡化社會即將到來，新竹市相關服務不只要做好準備、更要做到位，這4項友善長者政策，就是他對新竹市所有長者的承諾，上任後也會全力推動落實。

由於今天是父親節，林耕仁也感性表示，父親節對他來說，是感恩和惜福，作為人子，他要謝謝父親對他的養育之恩，父親身教與言教，讓他知道腳踏實地、誠懇正直的重要，一路走來，從基層的清潔工、到為民喉舌的議員，父親教誨一直深植心中，不會改變。

林耕仁也提到，作為人父，這是1份責任，也是恩典，看著孩子們成家立業、獨立自主，就是作為父親最大的回饋。他也要祝全天下的父親，父親節快樂，他會持續努力，讓新竹成為每個家庭都能安居樂業的城市。