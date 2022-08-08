民進黨執政後，多項農漁產遭大陸官方禁止輸入，無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，中央政府面對此問題只顧選舉賣「芒果乾」，卻未實際幫助無辜的基層農漁民，若他當選基隆市長，將親自出國加強行銷，「中央不救，地方政府自己救！」

黃希賢昨（7）日在臉書表示，大陸政府宣布禁止多種農漁產進口，影響最大的就是多數外銷至大陸的白帶魚，而基隆八斗子漁港更是重要的白帶魚集貨中心，若禁令持續非常有可能衝擊到漁民的生計。

「每一次的政治對立，最無辜的就是這些基層農漁民！」黃希賢不捨指出，政府為了賣「芒果乾」操作意識形態對立，農漁民每日辛苦工作卻首當其衝，而農委會提出做漢堡、做便當，或是賣給國軍銷庫存，甚至情緒勒索要民眾少吃其他類似品項，多買這些被禁止的產品，隻字不提如何開拓其他國家的市場，「這些農漁民就是一直被執政黨與中央政府欺騙」。

黃希賢說，若能當選基隆市長，會想辦法幫基隆豐富的農漁特產品找出路，將以政府資源成立國際級的在地農漁產品牌，並每年率團前進東南亞及東北亞國家加強行銷，「農民的苦，漁民的苦，讓黃希賢當市長幫你解決！」