金門古寧頭長老李錫榮夫婦在父親節的今天，再將平日積攢下來的老人年金10萬元，損贈金門家扶中心做為幫助弱勢家庭和兒童之用，真心愛護家鄉獲得鄰里一致好評。

這也是李錫榮夫婦繼2019年捐款20萬元、2021年捐贈「老人年金」30萬元，做為家扶中心兒童扶幼館建館經費之後，再一次傳送照顧弱勢家庭的愛心。

金門家扶中心主委楊肅謙今早率同榮譽主委李根遠，扶幼委員李淑賢、陳媽愛等人，在家扶中心主任李桂平陪同下，赴李錫榮家中接受這筆捐款，也代表家扶中心的兒童及家庭，向這位慈祥的「家扶爺爺」致上十二萬分的謝意。

楊肅謙主委表示，李錫榮年輕時就熱心地方公益，受過他幫助的人很多。其中，最難能可貴的是在家扶貢獻心力，30多年始終如一日，對弱勢家庭的「牽成」照護，讓人十分感動。

李桂平主任表示，因受新冠疫情的影響，家扶兒童的日子特別的難過，家長不是收入短少，就是沒有工作收入，而今年上半年金門家扶中心善款收入比去年同期短少三分之一，李錫榮夫婦也期待他們能起到拋磚引玉的作用，有更多人持續加入愛心行列，讓社會到處充滿溫暖。