北醫大跨國研究團隊發現，癌細胞具有自我保護的「死亡檢查哨 」機制，患者體內的NCOR2蛋白會抑制訊息傳導，讓癌症對於化學治療、放射治療及免疫治療有頑強的抗藥性。（北醫大提供）

癌症治療研究新突破！台北醫學大學和美國加州大學舊金山分校國際研究團隊歷時5年，發現癌症患者的抗藥性原因「死亡檢查哨」（Death Checkpoint），並進一步開發癌症基因療法，未來可望搭配化學治療或免疫療法，大幅改善乳癌、胰臟癌等實體癌症治療效果至9成以上。

台北醫學大學醫學院臨床醫學研究所教授、萬芳醫院臨床試驗中心主任蔡坤志說明，傳統的化學治療僅能抑制約30％的癌症生長，免疫療法也僅對約15％的病人有效；換言之，超過7成的實體癌症在尚未治療前，就已經具有多重抗藥性，單純用傳統化學治療或免疫治療都沒有效果，這是目前臨床治療上尚未被克服的議題。

蔡坤志和加州大學舊金山分校Valerie Weaver教授組成的跨國研究團隊合作5年，找到癌症抗藥性的根本原因「死亡檢查哨」。研究團隊發現，癌細胞內的NCOR2與HDAC3蛋白組成的表基因調控機制，在接收化學治療或免疫細胞攻擊後，會抑制與細胞死亡與發炎有關的信息傳導網絡，進而關閉癌細胞死亡的路徑，因此稱為死亡檢查哨。

蔡坤志說明，多重抗藥性是癌細胞的自保機制，為了克服死亡檢查哨造成的多重抗藥性，團隊利用腺相關病毒作為載體，發展出克服癌症抗藥性的「NCOR2誘餌」基因療法，阻斷NCOR2與HDAC3蛋白結合。

蔡坤志進一步說明，臨床前動物試驗發現，創新的基因療法搭配現有的化療、PD1免疫療法等治療方式，可大幅增進三陰性乳癌、胰臟癌等難以治療的癌症的治療反應率，由3成左右大幅提升至9成以上；這是繼2018年諾貝爾獎的癌症免疫檢查哨（Immune Checkpoint）後，另一項癌症抗藥性相關的突破性發現。

該研究成果已於今年6月刊登於國際頂尖期刊「自然癌症」（Nature Cancer），也是台灣團隊首度登上該期刊。蔡坤志表示，相較於傳統的抗體藥物研究需要6到7年、小分子療法更要耗時10年以上，基因療法算是進程較快，預計3到5年內可進入動物臨床實驗；除乳癌、胰臟癌外，加州大學舊金山分校也針對腦癌展開試驗，期待兩校持續合作為癌症病人帶來創新療法。