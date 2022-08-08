紅隊成員有張家陞、曾昱嘉、于成炘、夏浦洋、劉漢之、梅賢治、陳怡叡、葉慈毓、文雨非、陳伊。（三立提供）

藍隊成員為吳珝陽、黃宏軒、林家佑、許得瑋、子賢、林輝瑝、謝予容、翁滋蔓、陳妤、賴ki。（三立提供）

黃隊成員各務孝太、Zing、徐瑋澤、林志宇、彭尊、曾奕翔、鄭靚歆、壯壯、劉心語、林玉書 。（三立提供）

台視、三立《全明星運動會4》經歷最新測試項目足球守門及躲避球後，紅藍黃3隊全新分隊正式登場，由於本屆運動怪物多，多人打破以往的紀錄，所以選人也讓3位領隊格外頭疼。昨（7）日晚間播出的最刺激搶人大賽，也是郭泓志最不chill的一集，他表示自己不是天才型，都是苦練出來，所以挑隊員會要求盡心盡力的投入。

本季的全新選秀制度「指名制」，是名符其實的「搶人大戰」，指名制不僅考驗領隊的選人策略，更看領隊個人的幸運指數，過程激烈刺激、爾虞我詐，男狀元出爐分別是黃宏軒、夏浦洋及跨欄歌手Zing，女狀元則是賴ki；在第1輪指名制中，Zing是郭泓志的首選，而他之前曾說最想在黃隊發揮，在被選上後很霸氣的說：「一起建立黃色王朝吧！」而曹佑寧的學弟夏浦洋，受江宏傑青睞，他認為沒選錯人，因為夏浦洋在陸上及水上表現都好，另一熱門選手黃宏軒則加入藍隊。

第2輪選秀中表現不錯的張家陞是紅、藍兩領隊都要搶的選手，最後加入紅隊，他雖受傷卻有鬥志的表示誓言要幫小傑把以前沒得過的全拿過來。男選手在經過五輪的選秀後，梅賢志進入紅隊，江宏傑特別感謝他前幾季很用心的幫紅隊做訓練；另外在女子選秀最受矚目的是女狀元賴ki，她最後加入藍隊，第2熱門的則是個頭嬌小的陳妤，紅、藍領隊都為她搶翻天，最後由錢薇娟搶得頭籌。

此外，翁滋蔓與曾昱嘉成績雖墊底，但兩人運動熱忱不減，翁滋蔓就說：「我個性很努力，可以練到最後一個，慢慢練起來！」另學長曹佑寧與無尊都在最緊張的一刻前往探班，郭泓志趁機虧無尊說：「錢姐一直提到你，除了運動精神以外！」

除了比賽精采，學長曹佑寧也特地帶著香腸探班，並擔任江宏傑選秀過程的軍師，提供意見；相當糾結的錢薇娟則表示藍隊壓力最大，因為唯一選擇就是冠軍。有網友看了節目後表示「看完本季前兩集，覺得男女生長相及能力都不錯，只是沒大牌牽引，人數又變多，當然會讓觀眾感覺有點陌生感，但相信會漸入佳境，只要認真努力，最終觀眾一定會買單的。」而在選秀前有兩場比賽，錢薇娟覺得躲避球是找Team leader最好的機會與重點，但過程中如各領隊指名同一位選手，必須由抽籤決定花落誰家，林輝煌、彭尊，及自認為是年齡擔當的梅賢治被認為「最有領導能力」。