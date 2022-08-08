民進黨桃園市長參選人賴香伶8日接受媒體人黃揚明專訪，感嘆選民健忘，裴洛西來台，民進黨對手林智堅論文門和球場門新聞就少很多，她也帶著論文強調不怕綠營來查，並以陳明通要林智堅「自行發揮」諷刺說自己老師只會開書單要她趕快看，強調論文是要對學術有貢獻，做不到也沒關係，很多同學最後都放棄，不曾遇到教授還幫忙找方法讓學生快速畢業。

「自說自話是沒用的，必須被別人質疑和挑戰！」賴香伶說，自己碩士是在世新社發所就讀，論文從2008年起寫了2年，不同一般政治團體，她從工運、勞運團體角度思維來看廢票運動到五都選舉選制改革，研究方法是採質化研究加行動研究，跟一般民調問卷分析跑數據統計不一樣，她說一般基層運動人士的經驗通常不太被當學術參考，如果要成為學術實踐要花更多心力和經驗反饋，要透過很多對話跟討論，所以自己的論文很多過程是找當事者回看，有很多訪談紀錄。

面對對手林智堅稱換電腦和信箱遭移除導致資料不見，賴香伶說，自己整本論文有180幾頁，電子檔也在硬碟備份裡，雖然當時硬碟容量不大，還是存了基本的東西，「台大應該比我們更完整！」直指林智堅證明自己沒有抄襲的文件，感覺和書寫論文沒有連結性。

「老師不可能幫我改論文、要我自行發揮！」賴香伶說，指導教授都只要她趕快去看書，從書牆幾千本書中，抽了幾十本給她，要她看完後報告哪些跟論文有關，且引用書的出處跟記者報導都要註明，自己論文目前也有20多人引用。

賴香伶強調，她遇到的教授都不是找方法讓學生快速畢業，自己念的碩士班是一般生，很多同學論文寫不出就放棄，不會硬要把學位拿到，他們現在成就也不錯，直言論文是對學術要有貢獻，做不到也沒關係。

賴香伶也感嘆選民健忘，裴洛西來台開始，林智堅相關新聞則數就少很多，轉移性很快速，永遠有新事件取代舊事件，如果在政治上沒有落入太多扣分，也許不至於船過水無痕，但也不會成為主軸焦點，她仍呼籲林智堅不要認為可以輕騎過關，畢竟9月審議結果還沒出來。