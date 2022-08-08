新竹余姓男子下班後駕駛17噸貨車與1名人妻深夜在貨車上討論出遊行程，慘遭對方的老公鄭男持棍棒毆打，余男不滿提告，要求人夫賠償110萬元；刑事部分，法官依傷害等罪判鄭男拘役45日，得易科罰金，民事部分，判鄭男要賠10萬元。

據判決書指出，新竹1名余姓男子和1名人妻為同事關係，2 人於109年4月人妻帶孩子與其他同事一起去露營，余男出遊前一天，工作結束後駕駛17噸貨車，載送瓦斯爐等露營用品到人妻家，由於余男抵達時已超過晚間12時，人妻擔心會影響到孩子休息，便和余男在貨車上討論露營行程。

沒想到女方的鄭姓丈夫突然衝出，對余男狂飆五字經，並包圍余男的車輛，待余男下車後持棍棒朝其痛毆，將余男打到多處擦挫傷及腦震盪，余男氣得要求對方賠償110萬元醫療費及精神撫慰金。

鄭男辯稱，他與妻子因工作分居，曾聽女兒說「媽媽晚上常常不在家」，聽聞妻子三番兩次半夜出去幽會，得知孩子們要去露營後，便怒衝到妻子家中，見妻子在余男車上，以為2人在車震，一怒之下持棍棒痛毆余男， 事後妻子便和他離婚，鄭男認為他的配偶權遭侵害，也對余男提起侵害配偶權訴訟，此案經上訴二審，高等法院判余男要賠償10萬元。

新竹地院法官表示，鄭男毆打余男，是因為余男和人妻深夜同處一車，但當時余男和人妻並無任何衣衫不整或逾矩之舉，難認為會引起憤怒的行為。刑事部分，判鄭男犯傷害等罪處拘役45日，得易科罰金4萬5000元定讞；民事部分，判鄭男要賠償余男精神損害及身體傷害慰撫金8萬元、名譽損害慰撫金2萬元，共10萬元。