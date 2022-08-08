由台灣旅美小提琴家林昭亮創立的「台北大師星秀音樂節」今年進入第4屆，學員傳出捷報，低音提琴家阿雷頓多獲洛杉磯愛樂3年駐團成員聘雇合約，享有薪水和福利待遇。

低音提琴家尼可拉斯．阿雷頓多（Nicholas Arredondo）連續在2021及2022年都參與台北大師星秀音樂節。他目前就讀柯爾本音樂學院，曾獲溫哥華交響樂團協奏曲比賽，也擔任台北大師星秀音樂節、帕爾曼音樂計劃與美國國家藝術中心青年藝術家計劃等樂團低音提琴首席，表現出色。

小提琴家林昭亮接受中央社專訪表示，台北大師星秀音樂節TMAF（Taipei Music Academic Festival）2022年才4歲，「要面對的挑戰還很多，我們跟著疫情一起成長，但在各方支持下，我們創造了很多精彩的音樂瞬間。」

林昭亮說，這個音樂節除了技巧上的精進，還有面對職涯實務的練習，台北大師星秀音樂節從創立就加入了「模擬樂團面試」課程，今年次數更從過去的1次增加到4次。

林昭亮說，成為樂團的一份子，必須先了解樂團的工作內容，在考樂團的時候也要有些技巧，如何在15分鐘之內的強大壓力下，做出最好的演出，拿到進入複賽通行證，「這不單單只用在考樂團，也用在每一次考音樂院的面試，甚至是比賽。」

林昭亮今年也首次讓學員也加入室內樂演出，和音樂家們一起練習並演出，林昭亮回憶，19歲時他去參加萬寶路音樂節（Marlboro Music School and Festival），當時跟大師級老師一起組三重奏，「當時緊張萬分，每天戰戰兢兢，但那段經驗對我音樂成長影響很大，希望把經驗傳遞給台北大師星秀音樂節的成員。」

台北大師星秀音樂節9日在台北國家音樂廳舉辦「大師巨星音樂會」，12日在台中國家歌劇院、13日在高雄衛武營音樂廳、14日在台北國家音樂廳舉行「大師星秀音樂節交響音樂會」。（編輯：屈享平）1110808