美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中國大陸在台灣周遭進行軍演。

前新加坡外交部長楊榮文3日表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間飛抵台灣時，美國與中國大陸都已經做好「開戰」準備，不過雙方都不希望真的開戰，因此控制了局勢。

綜合新加坡《聯合早報》、「香港01」引述新加坡財經媒體「The Edge Singapore」報導，前新加坡外交部長楊榮文3日在一場投資論壇上表示，在裴洛西等人2日晚間搭乘行政專機抵達台灣時，美國與中國大陸當時已經做好了開戰準備。

'The sky has not fallen' following Pelosi's Taiwan visit: George Yeo https://t.co/jVthmdqOnb — The Edge Singapore (@readtheedge_sg) August 4, 2022

他說：「毫無疑問，當裴洛西飛到台灣時，美國印太司令部已完全做好迎戰準備，中國也是，但沒有一方希望開戰，所以他們控制住了（局勢）。」

「對美國來說，最好就是今晚打起來，如果一年後打，中國將會比現在更強，如果10年後才打，中國會更強。」

■美陸精心策劃的緊張

楊榮文形容裴洛西訪問台灣之前引發的憤怒，其實是美國與中國大陸之間「精心策劃的緊張」，裴洛西行前刻意不證實是否訪台，一直到最後一刻才確認訪問台灣，他說美國清楚這是挑釁行為，因此格外小心處理，避免落人口實。

「你們可能會很驚訝聽到我這麼說，美國處理得很小心，這是挑釁之舉，但它處理得很小心，所以沒有人可以指控美國『越位』。」

他重述美國的做法，指出美國總統拜登稱不是好主意，美國國防部也認為是壞主義，但裴洛西是眾議院議長，她的位階有自主性，「她出國時，美國只能支持她。」

■美陸在軍演中蒐集情報

裴洛西離台後，中國大陸解放軍在台灣周遭進行大規模軍演，楊榮文說美中雙方都在軍演中蒐集情報，以了解對方會如何因應危機。他認為北京在此之前也一定仔細研究過美國及西方在烏克蘭戰爭中的反應，觀察俄羅斯資產如何被沒收、如何執行制裁，「中國知道，如果發生戰爭，將面對同樣、甚至更強烈的對抗與制裁。」此外，美國也在觀察解放軍在這次軍演中的部署，雙方都在蒐集情報，思考下一步棋能怎麼走。

■裴洛西訪台開啟美陸競爭新篇章

楊榮文認為裴洛西此行為各界設定了新方向，開啟了新篇章，如今美中展開了漫長的競賽，認為將裴洛西訪台的事態升級，並不符合中國大陸的利益。

他預期未來美中關係將在「冷戰」與「冷和平」間擺盪，「希望不會爆發戰爭，但一定會出現令人焦慮的時刻。」