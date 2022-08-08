彰化縣前議員張東正參加國民黨提名彰化市長初選落敗，隨即退黨掀起震撼，今他宣布將以無黨籍身份投入彰化市長選舉，他說民眾勸進聲音多，因此不想讓大家失望，將奮戰到底;對此國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，直到上週都還持續協調中，感到相當訝異，會在登記前持續溝通。

彰化市長選舉將上演團結的民進黨，對抗分裂的國民黨，上屆彰化市長選舉「三腳督」，由綠營林世賢險勝，外接推測當時的無黨黃玉芬和國民黨張東正都會捲土重來，不料黃玉芬今年加入國民黨，藍營依民調提名黃玉芬後，基層雜音不斷。

張東正的聲明表示，初選結束後沈澱反思，但持續遭受許多不實且惡意的指控，甚至波及到家人，才讓他決議退黨，經過思考後他決定與民眾站在一起，正是與鄉親報告將參加這次彰化市長選舉，未來將陸續公布對彰化未來的想像與政策，讓這沉寂已久的彰化注入新活力。

張東正接受電訪時表示，經過評估他的勝算大，況且他已經準備很久了，民眾對於他的願景與規劃都有很高期待，加上他過去服務經驗豐富，甚受民眾信賴，即便初選結束後，仍持續勤跑基層，聽到許多民眾勸進的聲音，因此會參加這次彰化市長選舉。

蕭景田說，從張東正退黨至今從沒有間斷溝通，因此對於突然宣布參選感到很訝異，會在登記前持續與他溝通;對此國民黨彰化市長參選人黃玉芬表示，此舉確實傷到國民黨，如果打從一開始就沒有要尊重初選，那大可不必參加後在退黨參選，認為這樣報復性的參選，只是想拖垮國民黨。