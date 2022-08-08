全球進入電動車時代，第3類化合物半導體成為下世代科技產業的新戰場。工研院在台南沙崙建立的化合物半導體南部發展基地8日揭牌，希望超前部署供應鏈，創造出更多的「護國神山」。台南市長黃偉哲也宣布，將向中央爭取報編中的沙崙綠能產業園區，設為全台首座化合物半導體與應用產業園區，希望吸引更多業者投資，壯大台灣半導體的領先優勢。

工研院指出，目前第3類化合物半導體的產值雖不高，但因近年來淨零碳排議題受到全球矚目，次世代5G通訊技術也趨於成熟，加上電動車、航太、資料中心與能源應用的加速推進，需求正高速起飛中。鑑於第3類半導體比第1類、第2類半導體，能夠承受更高功率、高頻率且擁有極佳的散熱性能，因此適合在電動車、低軌衛星、太陽能源、基地台等領域大展身手。

工研院資深副總暨首席技術專家吳誠文認為，南部是台灣汽車零組件生產製造的重要據點，但隨著淨零排放與電動車發展，未來車用電子包括電池、電機、電控系統等，可能逐步取代傳統的汽車引擎、油箱或變速箱，讓許多南部廠商面臨嚴峻挑戰。

吳誠文還說，工研院打造化合物半導體與應用產業鏈，並由政府引導民間投資，希望協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，讓半導體產業朝向新興的化合物半導體領域延伸發展，接軌即將到來的電動車黃金世代。

黃偉哲也表示，台灣的半導體產業在世界居領先地位，但不能因此自滿，很多國家都想急起直追。台灣未來的領先策略之一就是化合物半導體，重鎮之一就在台南，希望台南除了現階段的矽半導體領先之外，未來的化合物半導體也能持續領先，無論是在研發、生產、應用上，都能成為企業最好的發展基地。

工業局主任祕書周崇斌認為，行政院的「六大核心戰略產業」資訊及數位方案，在新世代半導體項目中，已增列化合物半導體的技術研發與產業發展目標。此一計畫今年啟動後，將可提振國內業者投入化合物半導體的意願與速度，及早建立具有戰略意涵的化合物半導體重要自主關鍵技術與供應體系，並善用國內半導體元件的設計能力，發展電動車所需的關鍵功率元件，並結合國內電動車產業與風電產業的新發展，上下游串連，為台灣帶來新的發展榮景。