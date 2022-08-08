雙城捕手桑契斯(右)接球阻擋藍鳥跑者梅利菲德。（美聯社）

雙城7日惡戰藍鳥，雙方殺進延長賽，最後因為一個重大的判決逆轉，導致藍鳥以3比2險勝。第10局上半，藍鳥代跑梅利菲德（Whit Merrifield）藉著高飛犧牲打從三壘衝向本壘，被雙城捕手桑契斯（Gary Sánchez）接球觸殺。藍鳥隨即提出挑戰，裁判長認為捕手阻擋跑者滑向本壘的路徑，因此改判安全上壘！

當時桑契斯接獲外野回傳的球，同時用左膝著地、左小腿阻擋梅利菲德滑向本壘。從重播看來，梅利菲德碰觸本壘的路線都被桑契斯用身體封死，裁判長重新認定為干擾跑壘。雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）氣炸了，上前向主審大吼大叫，當然很快就被攆出去。

Gary Sánchez was called for blocking the plate after review and Rocco Baldelli was LIVID



This would hold up as the winning run pic.twitter.com/jeHoVuBkcT — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 7, 2022

波德利賽後繼續痛罵：「這種動作在重播時代至今都沒有被抓過，在所有成千上萬的棒球比賽，捕手一直都是這樣擋住本壘的，從來沒有被抓。現在被介入最終還改判為阻擋，這是嚴重侮辱了棒球比賽以及雙方辛苦奮戰的球員。我絕對無法接受，這是我經歷過最糟的判決之一，這很可悲。」預計波德利還會接到一筆罰款。

2011年巨人隊捕手波西（Buster Posey）就被衝本壘的跑者撞斷腿，催生了聯盟「波西條款」，禁止手中無球的捕手阻擋本壘。然而實際如何判定仍很難說，台灣的中華職棒也常出現類似爭議。雙城目前是美聯中區龍頭，但只有57勝51負，美東老二藍鳥堂堂邁入第60勝，暫居外卡榜首席。