每個人表達愛意的方式不同，有些人直接了當，有些人則相當含蓄，甚至心口不一，讓人難以捉摸。運勢命理網站《靈匣網》分享，天蠍座、白羊座、處女座嘴上越是嫌棄你，其實心裡越是在乎你，是典型的刀子嘴豆腐心。

▍天蠍座

天蠍內心情感細膩，而且情商、顏值都很高，特別吸引異性注意，人緣也非常好，然而重視感情的他們，面對自己喜歡的人往往會有不同的表現，當他們越在乎你，就會越嫌棄你。天蠍平時就非常喜歡用恐嚇的方式說話，因為他們的自尊心很強，又愛面子，不喜歡讓自己的情緒外露出來，所以他們會習慣性的去打壓你，而不是表現在意的一面。

▍白羊座

白羊對於生活充滿熱情，雖然有點孩子氣，但性格開朗活潑、大大咧咧，身邊圍繞者不少追求者，但是他們的內心相對來說不太成熱，尤其處於一段感情中，他們總是很難控制自己的情緒，儘管非常喜歡且在乎你，但仍不會收斂自己的壞脾氣，也經常表現出嫌棄你的樣子，甚至還會假裝不理你，讓人捉摸不透。

▍處女座

處女對待不熟悉的人十分拘謹，不僅有禮貌還很謙虛，但熟絡起來之後就會有非常大的改變，尤其是喜歡你的時候，他們會用自己追求完美的標準去衡量你，明明非常在乎你，卻又表現出一臉嫌棄的樣子，同時也變得特別挑剔，因為他們認為和你的關系已經足夠親近了，期待你能夠變得更加完美，想和你共同進步。