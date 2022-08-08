內湖交通成選舉論戰焦點，民進黨台北市長參選人陳時中提出解方遭酸後，回擊稱北市府態度上有點失敗主義，台北市長柯文哲8日指出，陳時中四個交通改善方案，三個是中央高公局管的，「要不要高公局出來講一下？」，且蔡英文都執政六年了，現在才想到要透過高公局解決。

陳時中酸北市府態度上有點失敗主義，柯競選時的豪氣干雲都磨損光，柯文哲出席新創台北白皮書發表活動時先表示，他不會出現在今年台北市長的選票上面，有事去問黃珊珊，不要問他。

對於內湖交通，柯文哲指出，北市府有短中長期計畫，而陳時中除了環狀線還有民生汐止線，另外提出四個交通改善方案，其中三個是中央高公局管的。

柯文哲質疑，蔡英文你都執政六年了，怎麼現在才突然想到要透過高公局解決這問題，從塔悠路到港墘路好歹要做可行性評估，地址要調查等，不是什麼都沒有就在地圖上畫個線，還是要有科學基礎。

柯文哲強調，「還是那句話啦，政治的核心是執行力」，要有具體方案，不然基隆輕軌不是信誓旦旦要完成，基隆輕軌在哪裡？說完柯則冷哼一聲。

至於議員批不與中央溝通才導致問題延宕，柯文哲表示，台北市交通局定期會跟高公局開會，最近一次在7月28日，但高公局也沒有說這件事，陳時中今日提出四個交通改善計畫，三個跟高公局有關，「要不要高公局出來講一下？」是陳時中個人的意見，還是高公局也同意。