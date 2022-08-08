年代美女主播虞承璇有「最正甜心主播」的封號，2020年與有著「華航徐大英」機師男友結婚，在今年2月她透露已經懷胎4個月，轉眼間，寶寶已經在今天誕生了，她也同步在臉書分享這個順利生產的好消息，直呼這是最棒的父親節禮物。

虞承璇今（8日）在臉書透露，自從知道懷孕就下定決心要自然產，沒想到生了將近30小時，陣痛痛到眼淚狂噴，還是遲遲生不出來，無奈下吃了全餐，最後剖腹產誕下寶寶。「當我躺在產檯上流淚覺得自己好挫敗，醫生緊緊抓著我的手說已經很棒了，有試過就不遺憾，我真的止不住淚水，謝謝麻醉醫師幫無法動彈的我擦眼淚。」大讚醫生果然是大家口中的女大俠。

虞承璇也非常感激先生的辛苦付出，以及無微不至的照顧，兒子的誕生更是另一半最棒的禮物，笑道「誕生時機挑得很棒，讓丸爸剛好過第一個父親節。」她更感性的表示祝福兒子「在地球上的冒險精彩萬分，幸福豐盛」，希望兒子活出一個值得自豪的一生。

生產平安的消息也讓眾網友在下方紛紛道賀與祝福「恭喜承璇誕下麟兒 一家三口 畫面真溫馨」、媽媽生完怎麼還那麼美」、「祝丸爸父親節快樂」、「恭喜璇，獅子就是讚！」、「恭喜產下獅子男帥哥」。