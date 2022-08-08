受到總經數據下滑、財報公布與政治不確定性因素干擾，第三季預測台股大盤仍偏震盪整理，穩中求勝、跑贏大盤為勝負關鍵，投信建議可透過特選多因子指數投資策略，利用多因子篩選個股中股票分數較高者投資，勝出機會較大，逢低增持台灣台股ETF。

富蘭克林華美台灣Smart ETF基金經理人林承漢認為，第三季由於總經數據表現相對疲軟，且目前美國聯準會升息、期望壓抑通膨也抑制終端消費需求，使中下游科技廠商庫存增加，形成營收業績與庫存壓力，可預見第三季旺季不旺出現，消化庫存成為台灣廠商首要面臨的問題，台股將維持震盪整理的格局，再看後續表現。

林承漢表示，近期台股修正後的震盪行情，多因子策略將發揮其品質及價值能力選股優勢，一旦大盤重啟上漲動能時，多因子策略能透過動能因子順勢而為，發揮漲時重市的特性，中長期來看，在不同行情下，建議第三季震盪行情中逢低適度加碼布局台股ETF。

下半年美國聯準會繼續升息的預期仍在，林承漢分析，外資匯回美元投資標的，台股投資將回歸基本面的價值導向，超跌個股可望獲得資金青睞，外資也將回補具業績支撐且股價超跌個股，且因高股息殖利率，中長線值得持股續抱。

富蘭克林華美投信強調，多因子投資包含以品質、價值與動能因子三大策略，在今年修正期間已看到價值策略相對抗跌，隨下半年市場風險情緒逐季回升，動能因子將成為特選多因子指數的驅動力，可望能體現漲時重勢，跌時重質的特性。