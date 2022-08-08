高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站6日開始行車測試，列車運行測試行經美術館路、大順一路段。（高雄市捷運工程局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站6日開始行車測試，列車運行測試行經美術館路、大順一路段。（高雄市捷運工程局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站6日開始行車測試，列車運行測試行經美術館路、大順一路段，途中有11個重要交岔或T字路口，為了讓市民熟悉路段通行，高雄市交通警察大隊從6日起至13日為期8天，每日上午8時至下午7時派出交通警察、義交在路口疏導交通。

高雄市配合「2022台灣設計展在高雄」活動，施工團隊積極推展工程進度，在7月中旬進入台鐵美術館站至愛河之心站開始行車測試，於6日開始系統整合測試，驗證輕軌系統整體性能符合需求，並接著進行系統穩定性測試，邁向10月通車目標。

輕軌行經之重要交岔或T字路口有，美術館路與馬卡道路至裕誠路段所有路口、大順一路與裕誠路至博愛一路段所有路口。

高雄市政府警察局將於重要路口派遣制服警力負責指揮，使市民提早熟悉輕軌優先通行測試段各路口亦配有義交人員於現場疏導，以維護交通安全。

交通大隊表示，上下班尖峰時段，於美術館路與中華路口派2名交警疏導交通，該處為主要幹道車流複雜，其餘路口皆由義交幫忙疏導。

高雄市交通局表示，為了減少輕軌造成時相上的影響，美術館路段中，中華路與裕國街實施左轉管制；大順一路段中，龍德路、南屏路、龍文街實施左轉管制，左轉替代路線為龍勝路。

交通局指出，輕軌行經路段有設置計軸器來偵測列車動向，計軸器偵測到列車位置後配合電腦計算，對路口做優先號誌的設計包括延長綠燈等號誌調整因應措施，來幫助路段能安全通行。