民進黨新北市長參選人林佳龍近日炮打新北市長侯友宜的地方建設，其中猛批侯市府在新北社宅的成績掛零，而侯友宜今(8)日正巧前往新北市中和區視察社宅工程；對此林佳龍則說，可以看出包括侯友宜、局處首長在內的新北市政府，對社宅議題都是避重就輕，侯市府不要濫竽充數、欺騙選民。

針對新北市的社宅議題，林佳龍表示，營建署已經發新聞稿說明，新北市府新規劃的社宅案還是0，社宅登記、新規劃案就是0，不要把一些新規畫，像蘆北蘆南重劃區、新泰塭仔圳，這些還在做都市計畫檢討或變更、八字都還沒一撇的地區，硬說已經在規劃，新北市府不要濫竽充數，去欺騙市民。

他說，相較中央要推動8年20萬戶，台北市則承諾5萬戶，雖然現在只做1.9萬戶，自己擔任台中市長時也規劃了1萬戶，新北有400萬人口，社會住宅就是年輕人在奮鬥初期最重要的政策，新北的年輕人在這裡要能夠打拚，就是要有居住正義。

林佳龍指出，新北把很多都更、重劃取得的土地都變賣掉了，包括新板特區、土城頂埔站附近等等，這些都是有資料可查，社會住宅自己會嚴格檢驗，「侯友宜施政12年，到底給新北的年輕人什麼樣的未來」。

另外有媒體提及，台北市副市長黃珊珊批評民進黨台北市參選人長陳時中的內科交通政見，指出堤頂交流道等等政見都是中央的職責，更批是「顏色對了才做」；對此林佳龍表示，這個交通問題自己有參與其中，內湖的交通，特別是科技園區的交通改善，就是要分流。

他說，像是路網，高速公路匝道的問題怎麼去解決，還有能夠興闢不管是橫跨基隆河的隧道還是高架橋，這也是分流，另外就是規劃中的基隆捷運汐東線，可以把內湖比較東側的地區，透過汐止、南港以及基隆這邊來分流，再由文湖線去串聯大台北捷運的環線，甚至未來的路網，還可以從信義新店線的松山站去拉出其他的路線。

林佳龍指出，方向是對的，這是治本，治標就是交通管理的手段，這些就是現在市政府要做的，事實上是有解套的方案，只是要用心，好好有決心來做。