國民黨高雄市長參選人柯志恩今（8）日在父親節在臉書追憶父親柯文福，她提到昨天支持者送他父親50年的競選小物，令她感動萬分。她回想結婚時刻的點滴，父親始終支持她的決定，雖然如今父親已不在，但留給她的無價資產是「勇敢做自己」。

柯志恩指出，昨天在三民掃街時，曾是父親學生的支持者將50年前，父親參選屏東縣長的競選小物珍藏至今，對方遞上的紙條，附著「福」字徽章，並寫著「請您戴著柯縣長的祝福，承接柯爸爸的福氣，造福高雄市38個區人民，帶給高雄市民幸福生活」，讓她所有的回憶與感動全部湧上心頭。

柯志恩憶及，結婚時，爸爸竟對她說「再想一下，前面這個男人是不是你真要嫁的人，如果還有一絲猶豫，我們倆轉身就跑，不用管其他人了….」，她不可置信的看著爸爸，但這也代表著他過去對自己的信賴，不用管世俗眼光，都會支持自己任何的決定。

柯志恩說，在這麼重視場面的一刻，父親內心所想到的，仍是他摯愛小女兒的想法，這是多麼大的支撐力量，大到自己可以毫無畏懼。她還打趣說，婚禮結束後，朋友都說，那天的新娘好漂亮，新娘的爸爸好帥，新郎？沒什麼印象ㄟ。

她認為，父親不論是柯老師、柯校長、柯縣長，每個角色都盡心盡力，「我以我的父親為榮，雖然父親已經不在了，但他留給女兒的無價資產是—勇敢做自己！」她也將承襲著這份來自50年前父親的祝福，以及清廉特質，用我的正直、真誠來為高雄市民拚好日子。