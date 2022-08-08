國防專家說，解放軍從4日中午起，一連4天舉行規模空前的「封台」軍演，提供了寶貴的機會，讓人得以洞悉他們多年現代化後的戰力，或許有助於台灣和美國更能好好地評估北京的軍事戰略。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，解放軍在軍演期間，除了向台灣北部，南部和東部周邊海域發射了11枚飛彈外，還出動軍機和軍艦越過海峽中線，派無人機飛入台灣領空，並部署了至少1艘航母與核動力潛艦。

由於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧北京嚴厲警告，2日晚率團訪台，中方認為這傳遞了美國支持台獨的訊號。不過華府說，他們並未改變「一中」政策。

軍事觀察家說，這一系列軍演較平常更貼近實戰，這是解放軍首度封鎖台灣東部海域，並發射實彈。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）專精中國安全的高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，對美國和盟友來說，這些軍演提供了寶貴的良機，讓他們得以藉由觀察解放軍實彈軍演，監測通訊和感測器發射訊號，並監看中方使用或許前所未見的武器系統，來洞悉他們的戰力，並搜集相關情資。