Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，稱百度地圖可見台北有多間大陸地方菜的餐廳，「味覺不會騙人」，這表明台灣一直是中國的一部分。

華春瑩7日晚在Twitter上發推文指，根據百度地圖顯示，台北共有38間山東餃子店、67間山西麵館，而味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分。

華春瑩最後形容，「台灣是走失的孩子，最終總會回家」。

香港經濟日報報導，這次軍演引起大陸網友對台灣食物、街名的關注，宣稱找到大量有中國特色的東西。百度地圖也發起「台灣省實景地圖共建」，邀網友為台灣地圖添磚加瓦。

報導稱，台灣網友表示不認同用山西麵館數量來定義兩岸同屬一中的說法，認為根本強詞奪理，甚至提出台北的日本餐廳比大陸地方菜餐廳多很多。

此前，大陸網友稱在高德地圖、百度地圖等大陸地圖APP中搜尋「台灣省」，可精確顯示台灣的每一條街道，且不少街道以大陸城市命名。有大陸網友發現台北有不少大陸美食，也讓「想去台灣省吃山西刀削麵」登上微博熱搜，還有網友表示想去吃「小統一牛排」。