今(8日)是父親節，民進黨新北市長參選人林佳龍今(8日)在臉書分享，選舉期間，很多人問他為什麼常常穿襯衫、西裝？「也許這只是我想念父親的一個習慣」。

身為裁縫師之子的林佳龍分享，有許多做人處事的原則，是後來才能明白父親對自己的影響，回顧去年接受專訪的文章，一年過去了，「我的生命再次產生了變化，不變的是，我仍帶著裁縫師之子的執著，要再做一次城市裁縫師」。

在父親節的這一天，林佳龍也向父親喊話，「阿爸！請祢保祐，讓我丈量裁剪，如祢生前之手，分寸不差」。