全聯肉鬆芋泥拿破崙捲，99元。（全聯提供）

全聯芋香核桃歐包，39元。（全聯提供）

全聯自8月5日至9月1日推出一系列芋頭季商品，網羅旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包，及調理品牌美味堂，聯手推出15款甜點、鹹食與輕食，其中有7款為全新品，預計整體芋頭季可創下9500萬元業績。

台灣最有代表性的食材「芋頭」，全聯芋頭季從2020年開始推廣，每年都有雙位數成長，今年全聯繼續挑戰芋頭季新玩法，從甜點、鹹食再進化到輕食，推出市面上個性小店的熱門品項，預計其中We

Sweet甜點與阪急麵包可達7000萬元的業績。

此次We Sweet甜點推出首次登場的「芋泥布蕾盒」、「芋泥肉鬆拿破崙捲」，還有人氣黑馬商品「芋泥羅馬包」，加上「芋泥可頌」、「芋見幸福千層」、「芋頭甜湯」等品項，售價49元至149元，即起至9月1日每周六、日優惠價88折起。

全聯阪急麵包大盛系列，也推出「芋香核桃歐包」、「香芋丹麥」、「芋頭切達起司麵包」、「鹹

香芋頭肉脯麵包」等商品，均一價39元，8月5日至8月18日大盛系列芋頭季新品特價35元，任選3個99元。