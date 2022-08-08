民進黨新竹市長參選人沈慧虹8日在父親節這天，特別為親子舉辦「小虹盃—88fun輕鬆電玩同樂會」，與大批親子大跳Just Dance，大小朋友一起手舞足蹈，現場相當歡樂。她也再強調，她所推出的「幸福加倍計畫」，就是要送所有新竹市的家庭1個大禮物。

沈慧虹表示，今天是一年一度的父親節，她與團隊特別舉辦「小虹盃」電玩同樂會，讓平時辛苦的父親們放鬆一下。沈慧虹說，父親節不一定只謝謝父親，母親節不一定只謝謝母親，只要是家庭一起平安快樂就好。

她指出，「幸福加倍計畫」第1個是公托、臨托、親子館加倍，要讓所有年輕爸爸在忙碌的工作之餘，可以減輕壓力。其次是早療、身障照護加倍，讓有需要的家庭有喘息的空間。最後則是敬老愛心卡加倍，藉由點數加倍、擴大使用範圍，讓照顧家人一輩子的爸爸們活到老、學到老，持續追求年輕未盡的夢想。

今天參與活動的有包括新竹市議員陳建名、劉康彥、曾資程、鄭美娟、施乃如，議員參選人劉彥伶、林盈徹、楊玲宜及民進黨發言人周江杰等。