部立澎湖醫院新建醫療長照大樓經費9.7億元，經楊曜去年底召集衛福部、國發會、財政部、主計總處共同開會研商，終於獲得行政院的同意。（張茂雄攝）

行政院核准通過部立澎湖醫院新建醫療長照大樓的預算九億七千萬元，立法委員楊曜8日上午在臉書PO文，通知大家此一好消息，這棟大樓是澎湖面對快速高齡化社會不可或缺的一塊拼圖，未來落成後，對澎湖的長照需求有極大助益！

楊曜表示，他一早接到行政院院長辦公室來電告知，多年來全力爭取的部立澎湖醫院新建醫療長照大樓預算已獲得批准核定，他要感謝蘇貞昌長期對澎湖各項建設的關心與資源挹注，讓澎湖長照基礎建設能逐漸完善，實現離島長輩在地安養、安心安養的照護目標。

楊曜進一步說明，部立澎湖醫院新建醫療長照大樓經費9.7億元，最早有長照基金挹注3億元，但後續6.7億一直沒有著落，由於該案已進入國發會審查，經楊曜去年底召集衛福部、國發會、財政部、主計總處共同開會研商，就計畫自償率問題等問題解套，終於獲得行政院的同意。

部立澎湖醫院新建的長照醫療大樓，對於提高澎湖整體醫療水準助益很大，尤其人口老化之後所需要的長照量能，並且落實長者在地安養的目標，所以立委楊曜要求衛生福利部儘速修正計畫送至國發會審查，在跟時間賽跑的前提之下，與部澎行政人員共同努力之下，才能讓行政院早日核定計畫，加速實現長照醫療大樓願景。